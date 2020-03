“Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani continuino a garantire il loro servizio”

Per evitare di passare dall’emergenza coronavirus, a quella rifiuti, Jole Santelli, presidente della Regione Calabria annuncia che «attraverso un’apposita ordinanza ho disposto che i gestori degli impianti pubblici e privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani continuino a garantire il loro servizio nei comuni calabresi, così da non aggravare una situazione già compromessa dall’emergenza sanitaria in corso».

Secondo la presidente «è opportuno, mai come in questo momento, assicurare ai nostri concittadini luoghi salubri in cui vivere, considerata anche la permanenza in casa».