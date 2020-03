Fino al 3 aprile chiudono al pubblico anche i 3 cimiteri comunali a Lamezia Terme

Come già in altre realtà, anche calabresi, chiudono al pubblico anche i 3 cimiteri comunali a Lamezia Terme.

Nell’ordinanza odierna si prevede «la chiusura, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile, dell’accesso al pubblico dei tre cimiteri comunali presenti sul territorio comunale», ammettendo come eccezioni l’accesso a «parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture; dei cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purché conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento; la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura».

Sarà effettuata anche «la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata» volendo però «garantire la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri, per il ricevimento e la custodia temporanea delle salme».