Le scuse del sindaco per i dati personali non oscurati, l’ordinanza virale ma non nel senso Covid – 19

Del meccanismo di come il Coronavirus possa spandersi sul territorio hanno avuto prova concreta oggi i cittadini lametini, ma non nel senso epidemiologico quanto quello informatico, in cui il termine virale assume connotati diversi ma con meccanismi uguali.

La prima ordinanza di quarantena per l’uomo di 50 anni trovato positivo al Covid – 19 è infatti andata online sull’albo pretorio per pochi minuti con i dati anagrafici dello stesso non oscurati, e non appena la situazione è stata segnalata l’atto è stato revocato e poi ripubblicato con i relativi omissis, iter corretto seguito in successione anche per i relativi familiari posti sotto controllo.

In tal senso il sindaco Paolo Mascaro commenta che «a Lamezia è stato riscontrato il primo caso, attualmente in isolamento domiciliare; al medesimo, come a tutti coloro che stanno soffrendo, deve andare il pensiero amorevole e l’abbraccio di tutti, auspicando una pronta ed immediata guarigione. Pur dovendosi attendere conferma nei prossimi giorni, forse si intravede un piccolo rallentamento della crescita, che di certo vi è in termini percentuali; ciò significa che bisogna ancora di più osservare ogni regola ed ogni prescrizione».

Secondo il primo cittadino «per la Calabria e per Lamezia, poi, saranno i giorni decisivi: rispettare con rigore in questi giorni ogni prescrizione potrà comportare la limitata espansione del virus e per ottenere questo risultato tutti, senza risibili polemiche o inutili accuse, dobbiamo contribuire», entrando poi nel cuore della problematica odierna: «da ultimo, un abbraccio particolarmente affettuoso di tutta la nostra Comunità deve essere rivolto al primo caso riscontrato in Città al quale, tra l’altro, si porgono le scuse dell’amministrazione per essere stato pubblicato, per un mero disguido e per pochi minuti, il nominativo, pur essendosi statuito l’oscuramento dei dati sensibili ed il rispetto della privacy; di certo, l’intera Comunità ne attende con affetto la pronta guarigione ed è virtualmente al suo fianco a sostenerlo ed incoraggiarlo».

La reazione della comunità è stata invece quella di divergere nei commenti online sulla necessità o meno di non rispettare le norme sulla privacy (aspetto non soggettivo, ma frutto di una dimenticanza da parte degli stressati uffici comunali), e l’atto amministrativo “prima versione” è corso velocemente sugli schermi di smartphone e monitor seguendo il metodo virale: da 1 utente, lesto a salvare il file, ad una prima cerchia più ristretta di contatti; da questi ad altri ancora, per un “contagio” esponenziale rimanendo però tutti a casa, cui si è aggiunto poi anche l’aspetto dei messaggi vocali e pareri su ricostruzioni in merito ai movimenti e attività lavorative di un cittadino ai più però sconosciuto.

Fermo restando che, senza l’errore iniziale, il destinatario dell’ordinanza (come avviene in molti altri casi, vedi gli abusi edilizi o le revoche commerciali) sarebbe stato quanto meno anonimo, generando, come successo in mattinata per gli esercizi commerciali sanzionati dalla Guardia di Finanza per i prezzi gonfiati sulle mascherine vendute sottobanco, la mole di commenti di chi avrebbe voluto sapere quanto negli atti ufficiali non compariva. Per qualche ora, così, i cittadini lametini hanno ritrovato interesse per il bistrattato albo pretorio.