Referendum del 29 marzo posticipato, impegni di spesa pubblicati ma potenzialmente da annullare per il Comune

Il referendum previsto per il 29 marzo è stato, nell’ambito dei vari decreti emetti dal Governo per contrastare il possibile contagio da Coronavirus, rimandato più in là nel tempo, ma nel frattempo spuntano online gli atti amministrativi che i singoli comuni stavano predisponendo per quanto di propria incombenza.

Atti che, sebbene redatti prima del rinvio (il 4 marzo), son pubblicati dopo (oggi), ed ora andranno annullati se il referendum non si dovesse più tenere, sempre tenendo conto che la liquidazione arriva solo successivamente alla presentazione della fattura del servizio, per una sequela di burocrazia che aumenta i passaggi anche in uffici già indaffarati come quelli di via Perugini.

Nel conto rientrano 3.407,04 euro valutando che «sulla base del consuntivo delle precedenti consultazioni elettorali, il fabbisogno di buoni pasto, cui avranno diritto i dipendenti comunali chiamati a svolgere lavoro straordinario, ammonta presumibilmente a 600 buoni pasto del valore nominale di 7 euro», con affidamento tramite Consip già avvenuto.

Di minore entità i 600,83 euro per materiale di ferramenta e 232,60 euro per carta e materiale vario da acquistare da fornitori lametini,