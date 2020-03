Saranno le associazioni di volontariato a distribuire le mascherine artigianali donate al Comune

Dopo i primi comunicati di questa mattina, la Polizia Locale lametina precisa che «non procede alla distribuzione di nessuna mascherina, ma l’attività di consegna, in base alle disponibilità essendo di produzione artigianale, sarà gestita attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) non appena si avrà disponibilità delle predette mascherine».

Da sabato, dalle 9 alle 10:30, sarà attivo il numero 0968/207820 al quale risponderà un operatore del C.O.C., che previa acquisizione dei dati del richiedente, provvederà a segnalare il tutto alle associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a farle pervenire ai richiedenti.

Tanto si rappresenta rivolgendo l’invito «a non uscire di casa se non per le ragioni eccezionali rappresentate nei DPCM dell’ 8 e del 9 Marzo aventi ad oggetto misure urgenti per il contenimento del virus COVID-19».