Stop al pagamento delle strisce blu in centro a Lamezia Terme fino al 3 aprile

Stop al pagamento delle strisce blu in centro fino al 3 aprile approvato oggi dall’amministrazione comunale lametina. La proposta è arrivata direttamente dalla concessionaria del servizio, la S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., che ha evidenziato come «in un contesto caratterizzato dalle restrizioni imposte dai richiamati D.P.C.M. l’attività di gestione della sosta a pagamento possa comportare controproducenti limitazioni all’utenza ed alle Autorità impegnate nell’emergenza, rappresentando all’Amministrazione l’opportunità di sospendere temporaneamente la vigenza della sosta a pagamento e con essa del rapporto concessorio in esame».

In centro con le scuole chiuse, molte attività commerciali con le serrande abbassate (sia prima che dopo le decisioni ministeriali), a rimanere aperti ad oggi son solo farmacie e supermercati, oltre alle altre categorie espressamente non vietate.