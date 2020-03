In Italia chiudono tutte le attività che non garantiscono beni e servizi essenziali

In tutta Italia chiudono le attività che non garantiscono beni e servizi essenziali, ulteriore restrizione rispetto ai precedenti decreti governativi.

Rimarranno aperti supermercati ed alimentari senza restrizioni orarie, «quindi non c’è ragione per la corsa agli acquisti», rassicura il premier Conte, e così saranno ancora assicurate le attività per poste, banche, assicurazioni, farmacie, trasporti, concesso solo telelavoro per il resto precisando che «rallentiamo il motore produttivo del paese, ma non lo fermiamo».

La morte di tanti italiani è un «dolore che si rinnova» per il premier, per tale ragione «dobbiamo rispettare tutte le regole, anche se le misure sono severe. Rinunciare a tali abitudini non è affatto facile, ma solo in questo modo potremmo tutelare noi stessi e chi ci sta intorno».

Elogi verso il personale sanitario, forze dell’ordine, volontari, chiedendo pazienza e perseveranza agli italiani nell’osservare le nuove restrizioni.