Dopo i singoli comuni, e le restrizioni nazionali, anche la Calabria “chiude i propri confini”.

«Ho appena firmato una ordinanza che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale», rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

«Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute», spiega la presidente, «ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni».

Dopo la richiesta di invio dell’esercito, e quella avanzata a Governo e Lombardia per evitare un nuovo esodo di ritorno, la Santelli prende così una decisione diretta.