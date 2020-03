Tramite 4 associazioni lametine avverrà la distribuzione delle mascherine prodotte da privati

La distribuzione delle mascherine che vengono a qualsiasi titolo consegnate presso il Comune di Lamezia Terme o presso il Comando di Polizia Locale verrà ad essere effettuata dalle seguenti associazioni:

Prociv Arci Malgrado Tutto 348/2555162 348/2555176 348/2555164

Croce Rossa Italiana 340/7986050

Radio Club Lamezia 0968/523159

Associazione San Nicola 336/818180

La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente rivolgendosi alle associazioni, e non al Comune o alla Polizia Locale, e la possibilità di poter procedere ad effettiva consegna è subordinata al numero di mascherine che saranno generosamente consegnate dai tanti privati che si sono messi in gioco. L’impossibilità di esaudire ogni richiesta non potrà in alcun modo essere addebitata alle dette associazioni o all’amministrazione ma dipenderà dal momentaneo esaurimento delle mascherine disponibili.