Troppe richieste per le mascherine artigianali donate, il Comune indica una nuova mail e limiti per le consegne

Stante le difficoltà manifestate dalle associazioni a poter utilmente riscontrare le migliaia di telefonate ricevute nelle ultime ore, l’amministrazione comunale lametina rappresenta che le richieste di consegna di mascherine dovranno essere indirizzate nei seguenti tassativi modi:

in via assolutamente prioritaria: tramite mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo e cellulare.

in via solo subordinata: tramite cellulare al solo numero 348/2555200 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Non dovranno, quindi, essere più utilizzati i numeri in precedenza comunicati in quanto ciò costituirebbe intralcio per le ulteriori importanti attività di protezione civile in essere.

Si sottolinea che trattasi di un servizio eccezionalmente offerto per il tramite del Comune di Lamezia Terme grazie alle donazioni e grazie alle associazioni di volontariato, e che la consegna potrà avvenire unicamente nei limiti delle disponibilità delle mascherine, con impossibilità di poter soddisfare in tempi brevi tutte le richieste; verranno, quindi, consegnate in numero non superiore a 2 per nucleo familiare e verranno privilegiati i soggetti maggiormente fragili e maggiormente esposti.

Si ricorda che le mascherine sono prodotte artigianalmente e sono quindi prive delle relative certificazioni.