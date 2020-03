Approvata la creazione, gestione e funzionamento dei profili istituzionali del Comune di Lamezia Terme sui social

Senza un ufficio stampa, né uno staff del sindaco (quanto meno ufficiale) per via del blocco delle assunzioni da piano di riequilibrio, la comunicazione ufficiale in via Perugini passa dalle sporadiche mail inviate dallo staff di segreteria o dall’assessore Vaccaro, o più principalmente dall’eloquio su Facebook del primo cittadino tramite la propria pagina ufficiale.

Proprio per «provvedere ad una regolamentazione dell’utilizzo istituzionale dei social network al fine di evitare abusi od usi difformi rispetto alle finalità di informazione sull’attività dell’Amministrazione Comunale e di promozione del territorio», oggi la giunta Mascaro ha approvato apposito disciplinare sebbene non esistano account ufficiali del Comune di Lamezia Terme sui principali social network.

Il disciplinare regolamenta perciò «la creazione, la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali del Comune di Lamezia Terme sui Social Media, quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, Issuu, ecc…, definendo le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché ad ogni altra informazione in essi contenuti», ritenendo che gli stessi debbano «intendersi, accanto al sito istituzionale, come un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione nonché la partecipazione dei cittadini».

Si precisa poi che i vari profili non saranno canali di assistenza, poiché «eventuali richieste in tal senso, anche se pervenute attraverso messaggi privati veicolati tramite i sistemi di messaggistica integrati nelle diverse reti sociali digitali, verranno inviati agli uffici competenti e/o si provvederà ad informare l’utente circa le corrette modalità di utilizzo del servizio e ad indicare l’Ufficio di riferimento cui è necessario rivolgersi».

In realtà la proposta è di istituzionalizzare quanto già in atto, prevedendo che «gestori del profilo comunale sono il Sindaco e l’Assessore al ramo, direttamente o anche a mezzo di persone appositamente incaricate», precisando che «i soggetti esterni all’Ente, incaricati della gestione in esame, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito e non potranno percepire alcun compenso. L’elenco delle persone incaricate della gestione della pagina, dell’inserimento di contenuti e della moderazione dei commenti, viene individuato con separato atto del Sindaco».

Per altri aspetti come accesso, Netiquette e moderazione, il disciplinare cerca di dare delle indicazioni che però competono alla piattaforma su cui si opera, che ospita i dati che veicola e con cui si sottoscrivere un contratto d’uso.

Si ci affida così al senso civico e buona educazione degli utenti, gli stessi che però come categoria di sovente danno il peggio online forti del rapporto impersonale di tastiera e schermo, mentre rimane non adeguato alle linee guida nazionali il sito internet istituzionale comunale.