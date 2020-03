Scende a livello giallo l’allerta meteo fino a domani, a Cortale superati i 176 mm di pioggia in 48 ore

Scende a livello giallo l’allerta meteo su tutta Calabria per le giornate di oggi e domani. Fino alle prossime 24 ore previste ancora piogge sparse e temporali isolati, con venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo.

«La nostra regione è stata interessata nelle scorse ore dagli effetti di una saccatura retrograda che, scontrandosi con l’aria umida proveniente dal Mediterraneo, ha causato diffuso maltempo, forti venti e precipitazioni abbondanti, soprattutto sui versanti ionici» riassume in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal.

«Durante la giornata odierna – continua la nota del Multirischi – andremo incontro ad un progressivo miglioramento, in termini quantitativi, sui settori ionici, mentre su quelli tirrenici è attesa residua instabilità anche nella giornata di domani. La regione, comunque, continuerà ad essere interessata da precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I venti forti, invece, continueranno ad interessare il territorio regionale per almeno altre 12-18 ore».

Nelle ultime 24-48h il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni importanti in termini quantitativi, e in almeno 40 stazioni pluviometriche i valori hanno superato i 100 mm in 24h.

Tra queste nel lametino compare Cortale, con 162.2 mm nell’arco delle 24 ore, saliti a 176,2 considerando 48 ore.