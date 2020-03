Anticipo sui fondi destinati a maggio per permettere ai Comuni di aiutare i cittadini rimasti senza soldi

Nell’access time nuova conferenza stampa per il premier Giuseppe Conte, che annuncia un nuovo decreto ministeriale che destina 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà comunale, in anticipo rispetto a maggio, che andrà ai comuni.

Con ordinanza protezione civile da 400 milioni come ulteriore anticipo con vincolo di aiuto per le persone che non hanno disponibilità economica, è prevista la creazione di buoni spesa o consegna diretta di generi alimentari da parte dei comuni. Per le donazioni e la solidarietà ci saranno ulteriori incentivi, chiedendo sconti del 5% o 11% per chi acquista con i buoni spesa.

Sollecito ai vari enti per far arrivare subito nelle tasche dei diretti interessati dal Cura Italia, 16 misure per un impegno totale di 25 miliari, auspicando che «i tempi della burocrazia siano non dimezzati, ma azzerati. Entro il 15 aprile speriamo che tutti gli interventi tra i bonus e le casse integrazioni possano essere accreditati».

Anche per il ministro Roberto Guarnieri «nessuno deve essere lasciato da solo», bisogna infatti «aiutare le persone a reperire i beni di prima necessità, e siamo andanti incontro alle proposte dell’Anci».

«L’Europa deve dimostrare se è all’altezza di questa chiamata storica, perché le emergenze non avvertono ma coinvolgono tutti gli stati membri», commenta poi Conte rispondendo alle domande dei giornalisti, «mi batterò fino all’ultimo per ottenere una risposta europea forte, coesa, di stampa eccezionale», mentre il ministro Guarnieri parla di «una risposta sbagliata» da parte della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen che ha bocciato ogni idea di coronabond.

«Dal primo aprile sul sito dell’Inps si apriranno le domande per i bonus da 600 euro», assicura il titolare della delega all’Economia, «mentre l’Europa deve sostenere lo sforzo economico ma anche aiutare il rilancio dell’economia di tutti i mercati. Vanno fatti investimenti anche sui sistemi sanitari, ma tutti dobbiamo essere all’altezza di questa sfida».

Sulla ripresa delle attività produttive non essenziali si rinvia alla prossima settimana per valutare l’evoluzione del contagio, ma è confermato che la sospensione delle attività didattiche andrà oltre il 3 aprile.