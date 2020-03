Da giovedì al via le domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga

Il Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali della Regione Calabria comunica che con Decreto n. 3608 del 30/03/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Le domande da parte delle imprese potranno essere presentate, seguendo le disposizioni dell’Avviso Pubblico, a partire dalle 10 di giovedì 2 aprile 2020, utilizzando la modulistica allegata approvata.

L’Avviso Pubblico da attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, e all’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Calabria e le parti sociali, di cui alla DGR n. 20 del 24/03/2020.