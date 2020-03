Parte dal Forum del Terzo Settore l’invito a tutti gli aderenti di attivarsi nella mappatura dei cittadini con bisogno alimentare

Si è tenuta questa mattina nella Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme la seconda riunione del COC, con le funzioni di assistenza alla Popolazione e di Coordinamento del Volontariato, convocato dal Comune di Lamezia Terme in concerto con Il Forum del Terzo Settore del Lametino, le associazioni Malgrado Tutto, Radio Club Lamezia, Caritas ed Emporio della Solidarietà.

Il progetto prevede la partecipazione dei supermercati che hanno aderito e, tramite la Confcommercio, è stato richiesto di poter effettuare la “spesa in sospeso” con la possibilità per ogni cittadino di poter comprare e donare prodotti da destinare alle famiglie bisognose lasciandoli presso i medesimi esercizi.

In più con l’ anticipazione del “Fondo di solidarietà” ai Comuni sarà garantita una risposta immediata da parte dell’Ente Locale alla problematica situazione economica e alimentare, che può avvalersi della collaborazione degli Enti del Terzo Settore.

«Tutti insieme per predisporre le modalità per un doveroso aiuto alle famiglie che si trovano in stato di assoluto bisogno anche alimentare. Tutti insieme», sottolinea la Portavoce Graziella Catozza, «le persone prima di tutto…nessuno può andare avanti da solo!».

Parte dal Forum del Terzo Settore l’invito a tutti gli ETS aderenti di attivarsi nella mappatura dei cittadini con bisogno alimentare, in modo da poter arrivare a chi di solito non è mai stato preso in carico dalle organizzazioni: lavoratori in nero, famiglie con disagi economici e situazioni di fragilità, ecc.

Sarà compito delle suddette associazioni recarsi, poi, presso gli esercizi per ritirare periodicamente detta merce, unitamente a quella che gli stessi supermercati intenderanno a loro volta donare, per distribuirla presso il domicilio alle famiglie che nel frattempo saranno individuate.

Per le adesioni all’invito si prega contattare la Referente Bianca Lillo dell’Associazione Donne e Futuro, delegata dalla Portavoce del Forum del Terzo Settore del lametino Graziella Catozza.