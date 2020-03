Prevista per domani la quota di 1.293 mascherine artigianali consegnate in favore di 748 nuclei familiari

È ripresa stamattina la distribuzione delle mascherine artigianali da parte delle associazioni lametine sotto la cabina di regia comunale.

Alle 60 mascherine in favore di 35 famiglie consegnate nelle ultime 24 ore, domani se ne aggiungeranno ulteriori 500 in favore di 282 nuclei familiari. Si arriverà, quindi, alla consegna di 1.293 mascherine in favore di 748 nuclei familiari.

«Rispetto alle richieste, la consegna ancora è molto indietro ma si conta di poter soddisfare in settimana tutte le richieste», assicura il sindaco Paolo Mascaro, ricordando che «occorre inviare mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com e solo per l’ipotesi di impossibilità bisogna telefonare al numero 348/2555200» raccomandando ancora una volta che «non bisogna assolutamente uscire se non per casi eccezionali. Andrà tutto bene».