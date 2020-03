Delineate le modalità di richiesta per la spesa in sospeso, 13 i supermercati ad ora aderenti

A seguito dell’attivazione del COC, anche con le funzioni di assistenza alla Popolazione e di Coordinamento del Volontariato, il Comune di Lamezia Terme, in collaborazione con le associazioni Malgrado Tutto, Radio Club Lamezia, Terzo settore, Caritas, Croce Rossa, Emporio della Solidarietà e le parrocchie della Diocesi, ha elaborato il Progetto “Spesa in sospeso” finalizzato a sostenere le famiglie che si trovano in uno stato di assoluto bisogno alimentare.

Il progetto prevede la partecipazione dei supermercati che insistono sul territorio lametino ai quali, per il tramite della Confcommercio, è stato richiesto di aderire all’iniziativa, consentendo inoltre, ad ogni cittadino, di acquistare prodotti di prima necessità, presso i medesimi esercizi commerciali e che successivamente, saranno consegnati alle famiglie bisognose.

Sarà infatti compito delle sopradette associazioni ritirare periodicamente la merce, unitamente a quella che gli stessi supermercati intenderanno a loro volta donare, per distribuirla presso il domicilio alle famiglie.

Le famiglie che intendono beneficiare del servizio dovranno:

inoltrare apposita richiesta tramite mail all’indirizzo mail aiutolamezia@gmail.com ed allegando autocertificazione, come da modello predisposto e consapevoli delle responsabilità assunte mediante la compilazione della stessa;

nel caso di impossibilità a procedere secondo la modalità di cui al punto 1), si potrà trasmettere la richiesta, corredata dall’autocertificazione, direttamente tramite whatsapp a uno dei numeri di seguito indicati: 377/3873868 – 348/8910801

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, in relazione allo stato di emergenza in atto, finalizzate a contenere la diffusione del COVID-19.

autodichiarazione – Spesa in Sospeso

Allo stato hanno aderito all’iniziativa “La Spesa in sospeso” i seguenti esercizi commerciali operanti sul territorio di Lamezia Terme: