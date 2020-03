Non saranno più ricoverati nel Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme gli anziani di Chiaravalle

«Non vi sarà trasferimento presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme». Telegrafico online il sindaco Paolo Mascaro, nell’annunciare come dopo una mattinata di comunicati stampa, i pazienti provenienti da Chiaravalle (44 gli anziani da dover trasferire) non troveranno alloggio nel Giovanni Paolo II, ma probabilmente andranno a Catanzaro nelle strutture esistenti.

«Grazie a chi, con grande ragionevolezza, ha compreso che il nostro Presidio oggi non era in grado di fornire la dovuta assistenza ai positivi da Covid – 19 e non era in grado di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza», conclude il primo cittadino, «la Calabria sconfiggerà il Coronavirus». Ma non a Lamezia Terme, il cui ospedale non è attrezzato né lo sarà a breve data la scelta odierna.

Stessa comunicazione, ma con toni diversi, da parte del sindaco di Vallefiorita. «Ci hanno appena comunicato che il trasferimento dei pazienti risultati positivi al Covid-19 ricoverati presso la casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle è stato bloccato. Il trasferimento doveva avvenire oggi presso l’ospedale di Lamezia Terme, in modo tale da fornire le adeguate cure e i sevizi di assistenza a tutti i degenti», si spiega sul profilo facebook, «i pazienti ricoverati al momento nella struttura sono privi di ogni assistenza di primaria importanza, stesso discorso vale per gli operatori che si ritrovano a dover lavorare senza nessun presidio di sicurezza sanitaria. Al momento stiamo assistendo ad una vera e propria strage, nel silenzio assoluto delle autorità (in)competenti. Siamo abbandonati a noi stessi, privi di ogni forma di tutela costituzionalmente sancita».