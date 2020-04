Domani si arriverà a soddisfare circa il 45% delle domande di mascherine artigianali

Recap serale consueto da parte del sindaco Paolo Mascaro in merito alla distribuzione delle mascherine artigianali a Lamezia Terme, con consegna di 251 in favore di 132 famiglie oggi e domani ulteriori 1.280 in favore di 594 nuclei familiari. Si arriverà, quindi, alla consegna di 2.824 mascherine in favore di 1.474 nuclei familiari.

Rispetto alle richieste, che ad oggi sono pari a 2.963 mail e 379 richieste tramite telefono, la consegna non è ancora completa (domani si arriverà a soddisfare circa il 45% delle domande) ma si conta di poter soddisfare in settimana tutti anche per la ulteriore donazione di molte mascherine nella giornata odierna.

Si ricorda che occorre inviare mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com e solo per l’ipotesi di impossibilità bisogna telefonare al numero 348/2555200.