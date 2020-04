Il ministro della Salute preannuncia il prolungamento fino al 13 aprile delle misure di contenimento

In attesa del decreto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma durante l’informativa in Senato sulla situazione dell’emergenza coronavirus che le attuali misure di contenimento dureranno fino a dopo Pasqua.

«I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. Per questo è importante mantenere fino al 13 aprile le misure di contenimento», ha dichiarato il componente del Governo, rimarcando come i posti letto per l’emergenza siano aumentati fino anche al 75% ma ancora non siano sufficienti, rilanciando così il richiamo ad incrementare la ricognizione di ogni possibile struttura, pubblica e privata, potenziando i numeri di emergenza 112 e 118 oltre che le reti territoriali di assistenza.

Altro passaggio poi sulle attività di ricerca in atto, sia per quanto riguarda i medicinali che possano contrastare il virus, che per la corsa a livello mondiale per trovare un vaccino adeguato, ribadendo la necessità di rimanere fedeli alla fonti ufficiali per informarsi ed il rispetto delle misure che i cittadini dovranno rispettare anche dopo il calo di attenzione sull’emergenza.