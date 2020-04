Prove tecniche di amministrazione digitale a distanza anche per la giunta comunale lametina per andare incontro alle limitazioni nazionali nei giorni del coronavirus.

Approvata oggi dal sindaco Paolo Mascaro la possibilità che le sedute dell’esecutivo locale si possano tenere anche a distanza, specificando che «il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i dipendenti dell’Ente locale possono partecipare alle sedute della Giunta comunale collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune; qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune, ove si trova almeno il Sindaco o il Vicesindaco ovvero da chi presiede l’organo collegiale. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi degli Assessori intervenuti in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in audio conferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune».

Spetterà ora al Settore Servizi Informatici dell’Ente garantire che il collegamento audio/video sia idoneo per:

accertare l’identità dei componenti degli Organi che intervengono in audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta comunale;

consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Più complesso, ma strada che si potrebbe dover percorrere se resteranno tali le limitazioni alla circolazione e assembramenti, che lo stesso indirizzo si debba seguire anche per il consiglio comunale.