Riflessione dell’amministrazione comunale lametina in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo

Oggi, 2 aprile, “Giornata Mondiale dell’Autismo” per l’amministrazione comunale lametina «rappresenta un momento di consapevolezza e riflessione importante perché incoraggia tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare l’opinione pubblica. Non lasciamo inascoltati tanti silenzi e proviamo insieme, attraverso il linguaggio dell’umanità, a dialogare con tutti».

L’Amministrazione Comunale esprime «tutta la sua vicinanza alle famiglie che hanno dovuto, sulla loro pelle, prendere consapevolezza dell’autismo, ricordando loro che sarà suo impegno lavorare per sensibilizzare le istituzioni tutte e la cittadinanza, tracciando nuovi percorsi. Riflettiamo ed impariamo che Diversità vuol dire Uguaglianza di emozioni e prima fonte di arricchimento. Prediamo consapevolezza che il nostro “io” abbraccia il suo “αὐτός – “stesso “».

Da oggi è inoltre possibile inoltrare richiesta di predisposizione del “ Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 Legge n. 328/00, con lo schema di domanda caricato online sul sito del Comune.