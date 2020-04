Da un minimo di 126 ad un massimo di 616 euro l’entità di ogni singolo bonus spesa lametino

Se il totale riconosciuto dalla Protezione Civile al Comune di Lamezia Terme per l’acquisto dei bonus spesa è di 619.486,36 euro, oggi è stata pubblicata la delibera di giunta che dà gli indirizzi su come tali fondi saranno erogati.

Si conferma che «per l’acquisto e per la distribuzione dei beni il Comune di Lamezia Terme potrà avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore e/o degli enti attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma Operativo FEAD», affidando ai servizi sociali «l’individuazione dei beneficiari delle misure urgenti di sostegno alimentare» tra i cittadini lametini con risparmi inferiori ai 2.000 euro, dando priorità a «nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid19 e nuclei in stato di bisogno, impossibilitati a garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare», ma accogliendo anche in seconda istanza «nuclei familiari che nel mese di marzo siano risultati assegnatari di misure di sostegno pubblico – quali Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Inclusione (ReI), Naspi, Indennità di mobilità e Cassa integrazione guadagni – ovvero percettori di qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo componente del nucleo familiare – derivante da lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa, pensione, assegno sociale o pensione sociale o da altre forme di sostegno sociale, qualora l’importo ricevuto mensilmente sia inferiore al valore di spesa per come determinato dall’ISTAT in relazione alla composizione del nucleo familiare, ed in quanto tale non atto ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare. In tal caso l’importo concedibile sarà pari alla differenza tra il valore di spesa Istat e la somma percepita».

Si rimarca inoltre che «l’erogazione della misura è da intendersi una tantum e che per ogni nucleo beneficiario non si potrà ripetere l’erogazione, se non prima che siano state soddisfatte tutte le richieste inevase, anche quelle prodotte dai nuclei beneficiari di reddito e/o misure di sostegno pubblico, e comunque in presenza di risorse disponibili».

Anche se si specifica che «qualora l’importo complessivo da riconoscere ai nuclei ammessi al beneficio sia superiore al finanziamento assegnato al Comune di Lamezia Terme, gli uffici procederanno con riduzione secondo criteri meramente proporzionali, con facoltà di arrotamento lieve in riduzione o aumento e comunque fino ad esaurimento dei fondi»,l’entità del buono spesa varierà in funzione del numero di componenti del nucleo familiare:

1 – 126 euro

2 – 210 euro

3 – 280 euro

4 – 350 euro

5 – 420 euro

6 – 462 euro

7 o più – 504 euro

Gli importi saranno superiori in caso di presenza di un componente di età compresa tra 0-6 anni o sopra i 65, o di soggetti portatori di handicap e affetti da patologie croniche:

1 – 154 euro

2 – 252 euro

3 – 336 euro

4 – 420 euro

5 – 504 euro

6 – 560 euro

7 o più – 616 euro

Altra misura di sostentamento messa in campo dal Comune, insieme ad associazioni e supermercati del territorio, è quella della “spesa in sospeso”, già partita in parallelo.