Nel piano biennale per gli acquisti anche 219.600 euro per la gestione dei parchi e 368.000 per l’interno del nuovo palazzetto

In riferimento alla predisposizione del Dup 2020-2022, che entro il 31 maggio dovrà essere vagliato dal consiglio comunale insieme al bilancio di previsione (stessa data limite anche per il consuntivo 2019), approvato dalla giunta Mascaro il piano degli acquisti esercizio 2020-2021 per importi superiori a 40.000 euro.

Nel biennio è prevista una spesa totale di 20.851.034,36 euro (con ulteriori 3.857.904,85 nelle annualità successive), divisi tra:

mensa scolastica 3.073.891

fornitura libri testo scuola primaria 390.000

gestione casa di riposo comunale 1.123.711

servizio di trasporto distrettuale 176.118

adi disabili gravissimi 160.765

adi non autosufficienti 122.157

adi disabili gravi 196.506

sostegno per inclusione attiva servizio di borsa lavoro 1.218.874

progetto sprar categoria ordinaria 961.486

progetto sprar categoria msna 706.992

assistenza finalizzata alla promozione dell’autonomi a e della comunicazione degli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell’obbligo 881.383

progetto di contrasto al disagio abitativo e forme di abitare assistito per particolari categorie ed aiuti alle famiglie senza casa per soluzioni abitative emergenziali 350.000

progetto per erogazione di servizi per l’inclusione attiva delle persone con disabilità attraverso la presa in carico multiprofessionale 268.100

misura di politica attiva per l’assunzione (borse lavoro) finalizzato all’inclusione lavorativa di persone in carico dai servizi sociali 300.000

servizio di inclusione digitale ed alfabetizzazione informatica 300.000

servizio di educativa domiciliare 400.000

progetto un passo oltre – sviluppo servizi socioeducativi 520.001

fornitura energia elettrica 5.200.000

fornitura gas 170.000

fornitura acqua 1.700.000

assicurazioni 450.000

servizio di pulizia 1.100.000

fornitura carburanti 157.600

telefonia 416.000

segnaletica stradale 220.000

servizio di tesoreria 320.000

manutenzione viaria comunale 1.060.000

servizio ascensori 55.000

manutenzione edile immobili 1.187.500

telesorveglianza e antintrusione 71.250

gestione parchi pubblici 219.600

gestione riscossione tributi 260.000

arredo palazzetto sport 368.000

rappresentanza in giudizio dell’ente 200.000

licenze backup server 120.000

manutenzione pdl -server ed hardware 164.000

manutenzione rete 120.000

Ogni intervento, come per il piano triennale delle opere pubbliche, ha un livello di priorità (da 1 a 3, anche se in alcuni casi non compare), ed un dirigente responsabile (non compare solo per l’arredamento del palazzetto in costruzione in via del Progresso).