Regione Calabria e comune di Lamezia Terme seguono le indicazioni nazionali sulla proroga delle restrizioni fino al 13 aprile

Il presidente della Regione Calabria ha emanato un’ordinanza attraverso la quale viene prorogata fino al 13 aprile la validità delle disposizioni messe a punto per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus. Si tratta delle ordinanze che portano la firma del presidente Santelli e che contengono misure come la cosiddetta ‘chiusura’ della regione Calabria, la sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri, le attività di controllo dei passeggeri in arrivo presso gli aeroporti e, ancora, la chiusura di attività come i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici e dei supermercati per la giornata di domenica.

Resta l’obbligo, per chi arriva nella nostra regione per comprovati motivi di lavoro o di salute, di registrarsi al sito istituzionale https://emergenzacovid.regione.calabria.it/ e di informare le autorità locali e sanitarie, nonché di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.

«Si tratta di una scelta coerente con le disposizioni assunte anche a livello nazionale per contenere il contagio», fa sapere il presidente Jole Santelli, che aggiunge: «mai come in questo momento è importante non abbassare il livello di guardia per non vanificare gli sforzi che tutti noi calabresi stiamo facendo, rimanendo a casa e rinunciando alla nostra quotidianità».

Per garantire il proseguimento delle misure disposte dalla Regione Calabria, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, in aggiunta al personale già attivo presso le Unità Operative di Igiene e Sanità Pubblica, stanno reclutando altro personale in servizio presso le altre strutture ed Unità Operative del Dipartimento, per garantire servizi come la gestione dei flussi, la gestione della piattaforma Covid-19, la sorveglianza attiva, le indagini epidemiologiche, il contract tracing.

Proroghe per le restrizioni arrivano anche dai Comuni, con oggi pubblicata per quanto riguarda Lamezia Terme l’estensione al 13 aprile delle strisce blu gratis ma anche:

la chiusura al pubblico dei tre cimiteri comunali presenti sul territorio comunale (sono ammesse come eccezioni: i parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture; i cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purchè conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento; la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura);

la chiusura al pubblico dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell’arenile insistenti all’interno del territorio comunale; delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale; delle piste ciclabili;

divieto di sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o

aperti al pubblico; praticare sport all’aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessita’ di salute debitamente certificate.

E’ consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale; portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di 200 metri dalla propria abitazione.