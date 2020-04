Aperto conto corrente dal Comune per implementare la dotazione finanziaria per la solidarietà alimentare

Il Comune di Lamezia Terme, a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 120 del 02/04/2020, ha proceduto all’apertura di un conto corrente per ricevere le donazioni da destinare in via esclusiva alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

Il conto corrente è stato aperto presso il tesoriere Banca Nazionale del Lavoro e l’IBAN per effettuare i bonifici è: IT 87 J010 0542 8400 0000 0006 087.

Le somme che confluiranno sul conto saranno immediatamente utilizzabili per aumentare la cifra già a disposizione dell’amministrazione e finalizzata all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

«Si confida, ancora una volta, nel grande cuore e nell’infinità solidarietà della Comunità lametina che da ogni angolo del mondo potrà far pervenire il proprio aiuto a tanti che in questo momento hanno davvero bisogno» si dichiara da via Perugini.