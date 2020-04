Pec regionale in affanno subito dopo l’avvio delle domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga

Come per il sito dell’Inps, anche la Regione Calabria ha dovuto far fronte alla gran mole di richieste legate alle misure riservate al mondo del lavoro penalizzato dall’emergenza coronavirus, ed anche in questo caso i disagi online non sono mancati.

Il Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali della Regione Calabria ricorda che a partire dalle 10 oggi è iniziata la presentazione delle domande di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, approvato con Decreto n. 3608 del 30/03/2020.

Già nei primi minuti successivi alle 10, a causa di un grande numero di invii in contemporanea, alcuni utenti hanno ricevuto un avviso di mancata consegna della PEC inviata, e per tali situazioni è necessario rinviare la domanda.

Ai fini del rispetto dell’ordine cronologico delle istruttorie il dipartimento informa che è possibile rinviare la domanda allegando la ricevuta di mancata consegna della PEC della prima trasmissione, in tal caso sarà considerato, ai fini dell’ordine cronologico delle istruttorie, l’orario di trasmissione della prima PEC come da ricevuta mancata consegna allegata.

Si specifica che la ricevuta di mancata consegna, dalla quale si evince il mancato recapito del primo invio, deve essere allegata alla nuova domanda in formato pdf, al nuovo invio deve essere allegata tutta la documentazione invita nella prima trasmissione.