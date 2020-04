Doppia copia, digitale ed analogica, per richiedere i buoni spesa a Lamezia Terme. L’amministrazione comunale informa infatti che «alla domanda compilata telematicamente andrà allegata, ove possibile, la domanda cartacea firmata in originale con allegato valido documento di identità. La domanda cartacea potrà essere scaricata direttamente dal portale dopo la sua compilazione. Nel caso in cui non sarà possibile allegare alla domanda telematica anche la domanda cartacea di cui al paragrafo precedente, l’iter sarà completato presso gli uffici dei Servizi Sociali siti al Corso Numistrano n.18 di Lamezia Terme, al momento della convocazione dei singoli cittadini».

Confermando che «le domande dovranno pervenire soltanto per via telematica entro e non oltre il 15 aprile», si aggiunge che «qualora sarà inoltrata soltanto la domanda in via telematica senza l’allegazione del cartaceo, la richiesta sarà lavorata con riserva e non sarà attivato il buono spesa fino alla materiale consegna della domanda cartacea con firma originale e valido documento di identità».

Gli esercenti che intenderanno dare la propria disponibilità all’utilizzo dei buoni spesa dovranno, entro e non oltre il 15 aprile, compilare la domanda telematica alla quale andrà anche allegata la domanda cartacea con firma in originale e valido documento di identità.

Il modulo di domanda appositamente generato dovrà essere trasmesso a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it, ed alla mail p.amato@comune.lamezia-terme.cz.it.

Si invitano i cittadini a non recarsi presso gli uffici dei Servizi Sociali per informazioni che potranno, eventualmente, essere richieste telefonicamente ai numeri 329 0566938 e 335 6521933. Inoltre è consultabile da oggi, sul sito del comune di Lamezia Terme, l’avviso di adesione in termini di disponibilità a collaborare, per Caf, Patronati ed enti del Terzo Settore. «L’intento è quello di creare una “rete solidale” che possa guardare ai bisogni dei cittadini, guidandoli fattivamente, anche telefonicamente, nella compilazione del modulo per la richiesta dei buoni spesa», è la versione di via Perugini, «l’iniziativa muove dall’esigenza di evitare gli spostamenti dalle proprie abitazioni, o di ridurli a casi di estrema necessità, e comunque per rendere più semplice possibile l’inoltro delle domande. La modulistica on-line rispetterà i criteri di legittimità e trasparenza amministrativa».