Obiettivo 85,57% delle richieste esaudite da raggiungere domani per le mascherine artigianali lametine

Recap serale sulla pagina facebook del sindaco Paolo Mascaro sia per quanto riguarda le donazioni in denaro destinate all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità per superare l’attuale momento difficile, che per la distribuzione delle mascherine artigianali in distribuzione.

Per quanto riguarda le somme che saranno bonificate sul conto corrente dedicato, e si aggiungeranno ai 619.000 euro già trasferiti dallo Stato, si è arrivati ad una cifra di 890 euro.

Per quanto riguarda le mascherine con la consegna di 731 in favore di 353 famiglie, e domani di altre 1.707 in favore di 829 nuclei familiari, si arriverà alla consegna di 8.085 mascherine in favore di 4.027 nuclei familiari, ovvero l’85,57% delle richieste (ad oggi si hanno 4.095 richieste tramite mail e 611 tramite telefono).