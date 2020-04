Pronto il bando per l’affidamento della gestione dei 3 parchi urbani cittadini, campo polivante compreso

Anche se ancora chiusi al pubblico causa misure restrittive da coronavirus sebbene non recitanti, con l’avvicinarsi della primavera anche l’amministrazione comunale torna a mettere in moto la propria macchina amministrativa per l’affidamento della gestione dei 3 parchi urbani cittadini.

Nell’appalto prevista la gestione sia della manutenzione (delle aree verdi, delle siepi e di tutte le piantumazioni di qualunque tipo; dei percorsi e dei parcheggi; ordinaria delle strutture; ordinaria degli impianti di illuminazione, idrico-sanitario, fognario di irrigazione e di videosorveglianza; ordinaria delle recinzioni, degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature ludiche, ove presenti; controllo della corretta fruizione delle aree del parco e della permanenza delle condizioni di sicurezza; gestione di tutte le pratiche amministrative relative al parco, incluso il pagamento di tutte le utenze; pulizia delle aree del parco, dei percorsi, degli edifici, delle aree di pertinenza e comunque di tutte le aree aperte all’utenza; apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici; raccolta dei rifiuti e conferimento presso la più vicina isola ecologica; approvvigionamento di tutti i beni di consumo; gestione attività ludico- ricreative e sportive; gestione attività di somministrazione cibi e bevande) che delle attività (organizzazione di attività di attività ricreative e culturali in genere che siano finalizzate a valorizzare il parco quale elemento di tutela dell’ambiente e quale spazio pubblico di relazione quali, a titolo esemplificativo, attività di animazione culturale, attività sportive, attività per il tempo libero; ideazione e organizzazione di attività di comunicazione e promozione consiste nel dare rilievo e visibilità, attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, delle attività che si svolgono all’interno del parco).

La concessione del servizio di gestione dei parchi urbani “Impastato”, “25 Aprile”, “Mastroianni” avrà durata triennale e prevede la spesa di 223.500 euro per il Comune diviso nel triennio, mentre il piano annuo di gestione dei parchi urbani viene stimato in 642.000 euro con un costo della manodopera pari a 384.284 euro.

Il piano di gestione è incentrato però principalmente sul parco Impastato, poiché tra le entrate compaiono:

Attività somministrazione bar 98.000 euro

Attività e servizi di promozione culturale/sociale (laboratori, attività ludiche, sportive, sociali) 8.000 euro

Canone concessione in uso (auditorium) 3.000 euro (la tariffa è di 120 euro al giorno)

Concessione campo polivalente 8.000 euro (per le attività agonistiche saranno 15 euro a partita più 5 euro all’ora per allenamento con l’uso con le docce o 2,50 all’ora senza docce; per l’uso ricreativo di massimo 2 ore 26 euro, 4 senza l’uso delle docce e 6 con l’uso delle docce per la tariffa oraria, mentre gratuito per soggetti svantaggiati ed inclusione etnica)

Concessione per manifestazioni temporanee all’aperto (canone COSAP) 15.000 euro

Sponsorizzazioni 12.000 euro

Resa dell’olio 10.000 euro

Compensazione con Risorse comunali 60.000 euro

Dopo la pubblicazione del bando, e la valutazione da parte della commissione delle proposte (divise tra l’ambito economico e quello tecnico), si dovrà però mettere mano anche ad aree lasciate negli ultimi 2 anni a sè stesse (vedi campo polivalente non avviato; danni vandalici alle strutture esistenti; manutenzione del verde affidata last minute; etc) ed anche integrare all’interno del parco 25 Aprile il progetto del centro Fitarco finanziato dal Coni.