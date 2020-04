Proroga del precedente affidamento della manutenzione stradale con fornitura di sacchetti di bitume a freddo

In merito alla manutenzione stradale, ritenuta «la necessità di intervenire urgentemente per garantire la pubblica incolumità», l’amministrazione comunale lametina ha deciso di prorogare il precedente affidamento, fino all’espletamento della nuova gara d’appalto, impegnando la somma complessiva di 2.500 euro per la fornitura di sacchetti di bitume a freddo.

Il precedente contratto, sottoscritto con determinazione del Dirigente Settore Manutenzione ed Opere Stradali ed Infrastrutturali n. 29 del 22/03/2018 con l’impresa Edilbotro S.r.l. con il ribasso offerto del 29,64%, era terminato il 12 marzo, con quindi ora nuova piccola proroga dovendo gli uffici amministrativi far fronte anche a nuove difficoltà gestionali oltre a quelle pregresse.