Confermata anche dopo l’emergenza la possibilità di tenere sedute di giunta comunale o degli altri organi collegiali dell’ente a distanza

Dalla scelta emergenziale, dovuta al Coronavirus, la possibilità di tenere sedute di giunta comunale o degli altri organi collegiali dell’ente a distanza diventa una scelta in più stabile per via Perugini.

Pubblicata infatti oggi la delibera della giunta Mascaro, che da circa una settimana sta avvenendo con il collegamento a distanza del segretario generale Pupo, la quale prevede proprio tale possibilità non solo per l’esecutivo cittadino, ma anche per gli altri organi.

«La disciplina relativa alla svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica si applica anche allo svolgimento delle sedute degli altri Organi collegiali dell’Ente, fra i quali figurano, a mero titolo esemplificativo, il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organismo Indipendente di Valutazione e la Conferenza di Direzione», compare nel testo dell’atto amministrativo, «la disciplina relativa alla svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, inoltre, è applicabile a tutte le riunioni organizzate dal (o svolte nell’interesse del) Comune, previa valutazione da compiersi, di volta in volta, da parte del soggetto deputato alla convocazione della stessa».

Una possibile nuova forma per evitare disagi relativi al propagarsi di restrizioni per quanto riguarda eventuali nuovi procedimenti burocratici, la quale però ha modalità forse maggiormente più consona per riunioni con un numero di partecipanti più contenuto (già alcuni tipi di conferenze di servizi potevano tenersi in tale modo) rispetto ad adunanze più corpose come potrebbe essere un consiglio comunale (organo che entro la fine di maggio, se non arriveranno nuove proroghe, dovrà approvare bilancio di previsione 2020-2022 e consuntivo 2019).