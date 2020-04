Dopo il primo giorno pervenute 651 domande per ottenere i buoni alimentari, sale a 1740 euro l’ammontare delle donazioni

Si allunga la lista di aggiornamenti quotidiani online del sindaco Paolo Mascaro in merito alle varie iniziative in atto per l’emergenza coronavirus.

Alle 18 di oggi sono pervenute 651 domande per ottenere i buoni alimentari, il cui termine per le richieste scadrà alla mezzanotte del 15 per via telematica, o ci si potrà avvalere della collaborazione di CAF ed associazioni che hanno fornito la disponibilità.

Ad oggi sono stati poi accreditati sul conto corrente emergenza alimentare 1.740 euro, che incrementano i 619.000 euro trasferiti dallo Stato.

È continuata poi la distribuzione delle mascherine con la consegna di 1.707 in favore di 829 famiglie; domani saranno consegnate ulteriori 474 mascherine in favore di 221 nuclei familiari. Si arriverà, quindi, alla consegna di 8.559 mascherine in favore di 4.248 nuclei familiari, esaudendo l’84,30% delle richieste (ad oggi se ne hanno 4.361 tramite mail e 678 tramite telefono).

Per quanto riguarda l’ambito delle ordinanze di quarantena per 3 revocate, risalenti al 2 aprile, altrettante sono state emesse per quanto riguarda quelle segnalate dall’Asp di Catanzaro, ed altre 9 a punire trasgressori segnalati dalle forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Lamezia Terme, Polfer, Carabinieri di Tiriolo e Santa Maria a Catanzaro).