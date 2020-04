Approvato dalla giunta regionale il bilancio di previsione e nuovi capitoli del Riparti Calabria

Approvato dalla giunta regionale il bilancio di previsione rimasto inevaso dal precedente mandato, il quale secondo la presidente Santelli «tiene conto dell’emergenza che la Calabria sta vivendo, che è anche economica oltre che sanitaria, considerato che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione rilievi gravissimi da parte della Corte dei Conti che peseranno notevolmente negli anni a venire». Tra i provvedimenti assunti anche la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale e dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione e l’autorizzazione all’anticipazione di liquidità per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, che consente la copertura dei debiti per servizi al 31.12.2019.

Deliberati poi ulteriori provvedimenti sull’emergenza Covid-19, stanziando 25 milioni di euro per le famiglie in difficoltà, finalizzati all’acquisto dei beni alimentari e farmaceutici. «I 17 milioni destinati dal Governo alla Calabria, del resto, erano decisamente insufficienti per rispondere alle esigenze del territorio», sostiene Saltelli, «questi 25 milioni saranno distribuiti alle famiglie calabresi seguendo gli stessi criteri utilizzati dal Governo, che attribuisce i fondi ai Comuni».

Un ulteriore provvedimento, che corrisponde a una richiesta che le Regioni avevano fatto al Governo, è stato assunto rispetto alla dotazione informatica così da assicurare ai giovani il diritto allo studio. La Regione Calabria ha deciso di intervenire con l’acquisto e distribuzione, tramite le istituzione scolastiche, di 25.000 tablet. Stanziati 5 milioni di euro, a sostegno di giovani studenti calabresi delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado statali. a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ASSE 12, utili all’acquisto di strumenti, in particolare tablet e relativi accessori, compresi software e ausilii e/o sussidi didattici, necessari per la didattica a distanza.

Per il comparto florovivaistico e lattiero caseario previsti 5 milioni di euro, oltre a chiedere lo stato d’emergenza al Governo.

«Tutti questi provvedimenti, insieme ai 150 milioni per le imprese, costituiscono il progetto unitario “Riparti Calabria” che rappresenta un articolato intervento suddiviso su varie misure e che dimostra, ancora una volta che la Regione Calabria è una regione pilota nella gestione dell’emergenza che stiamo affrontando» ritiene Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Tra gli altri provvedimenti: l’Applicazione della legge del 3 giugno 2005, n. 123 relativa alla decadenza delle nomine degli enti strumentali; la Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale su gomma fino al 1 luglio 2020 e atto di indirizzo per l’aumento della qualità dei servizi; l’Integrazione al programma pluriennale del trasporto pubblico locale 2019-2021.