Salgono a 940 le domande per ottenere i buoni alimentari, 2.520 euro la cifra raccolta sul conto corrente comunale

Quotidiano recap da parte del sindaco Paolo Mascaro sulla propria pagina in merito alle iniziative in atto per l’emergenza Covid-19. Mentre sul conto corrente aperto dal Comune di Lamezia Terme sono stati raccolti ad oggi 2.520 euro, che andranno ad aumentare l’importo versato dallo Stato, salgono a 940 le domande per ottenere i buoni alimentari, con tempo fino al 15 aprile per inviare le richieste per via telematica. Allo scopo ci si potrà avvalere della collaborazione di CAF ed associazioni che hanno fornito la disponibilità, il cui elenco è stato oggi pubblicato sul sito del Comune.

È continuata intanto anche oggi la distribuzione delle mascherine con la consegna di 474 in favore di 221 famiglie, mentre domani saranno consegnate ulteriori 390 mascherine in favore di 185 nuclei familiari.

Si arriverà, quindi, alla consegna di 8.949 mascherine in favore di 4.433 nuclei familiari, ovvero l’82,57% delle richieste (4.638 arrivate tramite mail e 731 tramite telefono, con quindi ancora 936 da evadere).