In attesa che il premier Conte in conferenza stampa ufficializzi il tutto, il Comune di Lamezia Terme proroga fino al 3 maggio le misure restrittive già vigenti inizialmente fino al 13 aprile.

E’ disposta la chiusura, con decorrenza immediata e fino al 03 maggio, dell’accesso al pubblico dei 3 cimiteri comunali presenti sul territorio comunale (eccezioni per i parenti dei defunti, uno per famiglia, per il disbrigo delle pratiche legate alle sepolture; i cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai parenti prossimi del defunto, purchè conformi alle norme di distanziamento sociale e privi del carattere di assembramento; la presenza in forma riservata dei parenti prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura) ed è sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata (è garantita la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri, per il ricevimento e la custodia temporanea delle salme).

Accesso interdetto anche su: i lungomari, le annesse pinete e attrezzature, la spiaggia e l’arenile insistenti all’interno del territorio comunale; le villette comunali e di ogni altra area verde comunale; le piste ciclabili.

Vietato: sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico; praticare sport all’aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità di salute debitamente certificate.

Rimane consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale; portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di 200 metri dalla propria abitazione.

Prorogata infine fino al 3 maggio anche la sosta gratuita sulle strisce blu in centro.