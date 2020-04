Riparata la condotta dell’acquedotto Sambuco, altri 3 interventi in atto da parte di Sorical

Sorical dichiara che la riparazione della condotta dell’acquedotto Sambuco per la zona di Sambiase è stata ultimata, ed è stata ripristinata l’erogazione verso il serbatoio.

Nella giornata sono state eseguite altre due riparazioni sulla condotta per San Pietro Lametino, mentre è in corso una nuova riparazione sulla premente di Ciaramidio per Gizzeria ed altri comuni.