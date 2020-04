Alla vigilia del termine ultimo presentate 1395 domande per i buoni spesa, prosegue la catena della solidarietà

Ad un giorno dal termine ultimo, sono 1.395 le domande per i buoni spesa presentate per via telematica al Comune di Lamezia Terme.

Per quanto riguarda le donazioni sul conto corrente dedicato, ad oggi è stata raggiunta la cifra di 23.547 euro, che sarà destinata alle famiglie lametine bisognose di aiuti alimentari rimpinguando quanto già previsto con i trasferimenti dello Stato e quanto in atto tramite la “spesa in sospeso”.

La solidarietà passa poi anche dalle forze dell’ordine, come l’intervento effettuato dalla Stazione dei carabinieri di Lamezia Terme Sambiase comandata dal maresciallo De Medici, accorsa in aiuto di una famiglia, tramite l’emporio della solidarietà, portando aiuti alimentari per sopperire all’attuale condizione di difficoltà che il nucleo sta attraversando.