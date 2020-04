Sarà la Regione a curare la parte amministrativa relativa alla terza vasca da usare come discarica in località Stretto

Sarà la Regione a curare la parte amministrativa relativa alla terza vasca da usare come discarica a servizio degli scarti di lavorazione della raccolta differenziata lametina.

Il commissariamento, già noto in via Perugini, è stato oggi ufficializzato con la pubblicazione dell’atto deliberato dall’uscente giunta Oliverio ad inizio anno non avendo entro ottobre l’amministrazione comunale, all’epoca guidata dalla terna commissariale, adempiuto a quanto intimato.

Nell’ordinanza del 7 settembre era previsto che «il Comune di Lamezia Terme presenti all’autorità competente, in via d’urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, il progetto della terza vasca in località Stretto, completo della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per acquisire i pareri e le autorizzazioni di legge, procedendo contestualmente qualora necessario nel rispetto del DPR n. 327/2001».

Nuovo sollecito arrivava il 23 dicembre, dando alla appena insediata amministrazione comunale durante il periodo natalizio un nuovo termine di 10 giorni, ancora una volta non rispettato. Arriva così la nomina di un commissario ad acta che ottemperi alle prescrizioni, ruolo che sarà ricoperto da Vincenzo De Metteis, funzionario del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, che riceverà dal Comune di Lamezia Terme un compenso di 1.500 euro. Nei fatti una sorrta di “incarico esterno” per le casse di via Perugini, strada che per quanto riguarda la penuria di dipendenti nel settore tecnico già nel recente passato è stata seguita per superare “l’inagibilità diffusa” sostenuta durante il periodo della terna commissariale.