A poche ora dal termine ultimo presentate telematicamente 1.658 domande per accedere ai buoni spesa a Lamezia Terme

Nell’ultimo giorno utile per presentare domanda (i termini scadranno a mezzanotte), alle 18 sono state presentate telematicamente 1.658 domande per accedere ai buoni spesa a Lamezia Terme, ed al contempo le donazioni sul conto corrente dedicato per affiancare quanto già trasferito dalla Stato arrivano all’importo di 24.547 euro.

Sempre nel recap serale del sindaco Paolo Mascaro anche il punto sulla distribuzione delle mascherine artigianali, richieste ora divenute più contestuali alla luce dell’indicazione della Regione di seguire tramite ordinanza l’obbligo già posto in altre zone d’Italia: oggi consegnate ulteriori 192 a 85 famiglie, e con le 252 in favore di 124 nuclei familiari previste domani si arriverà ad un totale di 11.070 mascherine nelle case di 5.437 nuclei familiari.

Ad oggi sono state avanzate 5.189 richieste tramite mail e 842 tramite telefono, di cui il 90,15% ha avuto risposta positiva.