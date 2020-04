Avviso Pubblico per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga esteso anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo

Il Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali della Regione Calabria comunica che con Decreto n. 4308 del 15/04/2020 è stato modificato l’Avviso Pubblico per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recependo il contenuto dell’art. 41 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

L’art. 41 del “Decreto Liquidità” estende la possibilità di accesso alla Cassa integrazione in deroga ex art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

I datori di lavori interessati possono, pertanto, inoltrare domanda di acceso per tali lavoratori nelle modalità previste dall’Avviso Pubblico. Qualora fosse già stata presentata una domanda di accesso alla Cassa in deroga per gli altri lavoratori che erano già assunti alla data del 23 febbraio 2020, occorre presentare una nuova domanda solo per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.