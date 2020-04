Celebrare messa, ma solo a porte chiuse, motivo di lavoro valido per i sacerdoti per uscire di casa

Tramite una una nota esplicativa il dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie interviene sull’Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 13 aprile 2020 chiarendo come la stessa, in coerenza con le disposizioni del Viminale, permetta le messe solo “a porte chiuse”.

Si rimarca come la circolare emanata il 27 marzo dal Ministero dell’Interno «espressamente stabilisce, tra l’altro, che “le celebrazioni liturgiche non sono in sè vietate, ma possono continuare e svolgersi senza la partecipazione dei fedeli”, ma comunque alla presenza “dei soli celebranti e degli accoliti necessari per l’officiatura del rito […], in quanto si tratta di attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio”».

Sempre la circolare prevede che «in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione dell’autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli agenti accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19».