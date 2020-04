Primi 2 guariti a Lamezia Terme dal Covid-19 e 10 ordinanze di quarantena il bilancio post pasquale

E’ di 9 ordinanze contro trasgressori (sanzionati da carabinieri lametini e polstrada di Soverato) ed 1 di quarantena obbligatoria il bilancio post ponte pasquale per quanto riguarda Lamezia Terme.

Oggi dal sindaco Paolo Mascaro arriva anche l’ufficialità di guarigione di 2 concittadini, con la conta dei positivi che scende a 6, di cui 1 ricoverato (non più in terapia intensiva) e 5 in isolamento domiciliare. Nel comprensorio lametino ad oggi sono 7 i positivi a Serrastretta, 2 a Pianopoli, 1 a Carlopoli ed 1 a Feroleto Antico.