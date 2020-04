Il Comune di Lamezia Terme autorizza l’accesso al lungomare Falcone – Borsellino per le famiglie con soggetti autistici o affetti da altre patologie

Accogliendo gli appelli lanciati da associazioni e famiglie, il Comune di Lamezia Terme apre uno spiraglio tra le restrizioni vigenti in favore di determinate categorie sociali.

Nell’odierna ordinanza del sindaco Paolo Mascaro fino al 3 maggio viene «autorizzata la fruizione del lungomare Falcone – Borsellino di Lamezia Terme, da parte dei nuclei familiari in cui siano presenti componenti affetti da autismo e/o altre patologie similari e non, purchè congruamente certificate da medici curanti o altra autorità sanitaria, per le quali è consigliata la fruizione terapeutica di momenti di vita all’aperto», autorizzando così i componenti di tali famiglie (massimo di 3 familiari più i soggetti autorizzati dal medico) ad uscire di casa per andare sul tratto costiero dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

Ogni famiglia dovrà mostrare alle forze dell’ordine in eventuali controlli sia la certificazione medica che l’autocertificazione che autorizza l’uscita, nonché rispettare le distanze sociali di almeno 1 metro tra ogni persona.