Riparazione sulla condotta adduttrice in zona Platania, possibili disagi idrici tra questa sera e domani nelle zone collinari lametine

La SORICAL con ulteriore nota n° 72 di oggi comunica un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice in zona Platania che alimenta anche i serbatoi delle zone montane di Sambiase e Nicastro.

I lavori di riparazione sono già in corso e termineranno presumibilmente entro la giornata. Sulle zone montane della città non si dovrebbero avere problemi nella giornata, ma è possibile che già dalla tarda serata e di domani 18 aprile si possano verificare dei disservizi in attesa del carico idrico della condotta e dei serbatoi interessati.

Le zone lametine potenzialmente interessate alla mancanza di fornitura sono quelle collinari: Piano Luppino, Gabella, Acquadauzano Alto e Basso, Acquafredda, Santa Maria, Crozzano, Serracastagna, Casturi e Serra Annunziata, Vonio e San Minà.

La Multiservizi stà operando con le portate idriche al momento disponibili per ridurre al minimo i possibili disagi.