Il Comune si candidata per destinare un bene confiscato alla criminalità in alloggio per classi sociali più disagiate

Rispondendo alla richiesta avanzata a fine febbraio dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, il Comune di Lamezia Terme si candida per acquisire al proprio patrimonio immobiliare un bene confiscato localizzato in via del Bizantini.

Lo stesso sarà destinato non ad attività sociali, ma ad alloggio allo scopo di contribuire ad arginare l’emergenza alloggiativa e far fronte alle esigenze abitative delle classi sociali più disagiate, con le spese ordinarie a carico del soggetto assegnatario, mentre quelle impreviste e straordinarie troveranno copertura nel capitolo di bilancio comunale destinato a “Spese diverse per la gestione immobili comunali”.