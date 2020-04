Sono 19 le attività tra supermercati, market e farmacie in cui si potranno spendere i buoni spesa a Lamezia Terme

E’ scaduto mercoledì notte il termine per presentare le domande da parte dei cittadini (1750 l’ultimo dato aggiornato), ma anche quello per le attività commerciali che si candidavano a convenzionarsi per accettare i buoni spesa concessi in questa fase di crisi economica e sociale per via delle restrizioni del Covid-19.

L’elenco pubblicato oggi vede accolte 9 domande tra supermercati, market e farmacie, con una decima attualmente in fase di soccorso istruttorio. Nella stessa determina si rimarca però che «l’Amministrazione intende creare sul territorio comunale molteplici e variegati punti di approvvigionamento di beni alimentari e prodotti di prima necessità, al fine di limitare il più possibile gli spostamenti e ridurre gli assembramenti», riaprendo così i termini per ulteriori candidature fino a giovedì.

Compaiono nell’elenco delle attività che sottoscriveranno la convenzione: