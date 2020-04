Allocata per almeno 4 mesi in un bene confiscato la famiglia rimasta senza casa per l’incendio del 2 aprile

Dopo l’incendio del 2 aprile che ha reso inagibile l’abitazione in via Boccaccio, trova una nuova sistemazione la famiglia di 9 persone soccorsa ed aiutata nell’immediato dai vicini di casa e poi dalle forze dell’ordine.

Facendo riferimento all’articolo 6 del regolamento comunale di assistenza abitativa, il quale prevede che «nel caso in cui si dovessero verificare situazioni d’urgenza eccezionali ed imprevedibili quali incendio, crollo abitativo ed alluvioni che richiedono l’intervento immediato dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei nuclei familiari rimasti senza tetto e privi di qualsiasi ricovero, si procede, in via straordinaria, all’attribuzione provvisoria in favore degli stessi nuclei familiari degli alloggi disponibili, in attesa di poter verificare il possesso di tutti i requisiti essenziali previsti dal presente regolamento», il sindaco oggi ha emesso apposita ordinanza per andare incontro alle esigenze della famiglia, in cui figurano più soggetti minorenni.

Per i prossimi 4 mesi i componenti troveranno dimora in un bene confiscato, potendo comunque continuare ad abitarvi fino alla data in cui sarà resa esecutiva la relativa graduatoria, periodo questo al termine del quale il nucleo familiare dovrà obbligatoriamente lasciare l’alloggio libero da persone o cose, per consentire la riutilizzazione dello stesso per le medesime finalità.