Approvato l’avviso pubblico per l’assegno integrativo a nuclei familiari con almeno tre figli minori e per l’assegno di maternità

Approvato dal Comune di Lamezia Terme l’avviso pubblico per la concessione dell’assegno integrativo del reddito ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e/o assegno di maternità per il 2020, con domande che potranno essere presentate via mail entro il 31 gennaio 2021 per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, entro 6 mesi dalla data del parto, affidamento o adozione per l’assegno di maternità.

I requisiti per richiedere le prestazioni sono:

Assegno al nucleo familiare (145,14 euro mensili per 13 mensilità, per complessivi 1886,82 euro):

1) Una tra:

cittadinanza italiana o comunitaria

cittadinanza non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea

cittadinanza non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”

cittadinanza dei paesi per i quali, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure fotocopia di un Permesso di soggiorno avente durata almeno biennale (Tunisia, Marocco, Algeria, Turchia)

permesso di soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al lavoro

status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria

2) residenza anagrafica nel comune di Lamezia Terme

3) presenza di almeno 3 figli di età inferiore ai 18 anni con esso residenti

4) essere in possesso di Attestazione ISEE ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2020) non superiore a € 8.788,99

Assegno di maternità (se spettante nella misura intera, sarà corrisposto per un ammontare di 348,12 euro mensili, nel limite massimo di 5 mensilità, per un totale di 1.740,60 euro. In casi particolari previsti dalla Legge, può essere richiesto da persona diversa dalla madre, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti. L’assegno spetta per ogni figlio, quindi in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati):

1) madre che ha partorito o avuto in adozione/affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2020 in poi e che non beneficia di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficia di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (qualora l’indennità mensile corrisposta sia inferiore a 348,12 euro le lavoratrici interessate potranno avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale)

2) Una tra:

3) essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2020) non superiore a 17.416,66 euro annui