Tra le compensazioni tra Comune e Lamezia Multiservizi anche la Tari non pagata dal 2014 al 2018

In vista delle scadenze di fine maggio, entro cui bisognerà approvare sia il bilancio di previsione 2020-2022 che il consuntivo 2019, il Comune di Lamezia Terme “mette apposto i conti” con la Lamezia Multiservizi.

Pubblicate oggi infatti sia la determina con cui si autorizza la liquidazione dei 485.148,35 euro per saldare quanto dovuto in merito al 2019 alla società in house per il servizio di igiene urbana, raccolta differenziata e gestione del centro di raccolta espletato, che la compensazione tra crediti e debiti tra i due soggetti giuridici per quanto riguarda il servizio idrico dell’anno scorso.

Il totale corrisposto da via Perugini a via della Vittoria è di 499.127,23 euro, derivante dalla sottrazione dall’imponibile di 636.040,58 euro del credito vantato dal Comune pari a 136.913,35 euro.

Nello specifico la società municipalizzata avanzava il credito derivante dal fitto dei locali di Via della Vittoria (per l’anno 2019 un totale di 87.765,44 euro), gli stessi che da anni navigano come alienabili di piano in piano, mentre la conversione dello stabile comunale in contrada Rotoli a centro logistico è ancora ferma sulla carta tra difficoltà del Comune e quella della stessa società.

Altro credito, per complessivi 49.147,91 euro, è quello derivante dalle utenze telefoniche anno 2017-2018, e pendenze tributarie Tasi 2014 – 2015 – 2016, Imu 2014 – 2015, Tari 2014 – 2015 -2016 – 2017 – 2018. Curiosamente, quindi, la stessa società che effettua il servizio della raccolta dei rifiuti non aveva pagato completamento lo stesso.